Мика Сало: Валттери Боттас в довольно сложной ситуации

По словам Валттери Боттаса, он на 99% уверен, что продолжит выступать за Sauber в 2025 году, но Мика Сало, бывший гонщик и его соотечественник, не готов разделить столь оптимистичный прогноз.

«Валттери – хороший профессионал и командный игрок, и эти качества говорят в его пользу, – приводит мнение Сало финский таблоид Ilta-Sanomat. – Но его услуги стоят недёшево, а Габриэль Бортолето может привести в Sauber каких-то спонсоров, в этом можно не сомневаться.

Поэтому Валттери сейчас в довольно сложной ситуации. Я не возьмусь комментировать, что сейчас происходит, и также, как и все, жду дополнительной информации. Но если бы я был руководителем Sauber/Audi, я бы предпочёл опытного гонщика».

Боттас не раз говорил, что его интересует только долгосрочный контракт, однако в Sauber, по слухам, рассматривают возможность продлить сотрудничество с финским гонщиком только на год.

По мнению Сало, Валттери следует занять более гибкую позицию: «В этой непростой ситуации стоит согласиться на однолетний контракт с Sauber. Если бы он переходил в новую для него команду, однолетний контракт был бы явно не лучшим вариантом, но в данном случае речь о команде, которую он хорошо знает».

Боттас уже говорил, что если ему не удастся остаться в чемпионате мира, то он может продолжить карьеру в IndyCar.

Мика Сало прокомментировал и такой сценарий, ведь в американской серии выступают и другие ветераны Формулы 1 – Такума Сато, Маркус Эриксон и Роман Грожан:

«Я слежу за гонками IndyCar, они проходят довольно интересно, и там у машин сравнимые с техникой Формулы 1 характеристики, хотя гоняться на овалах – не самое безопасное занятие. Но я думаю, что Валттери сможет быстро там освоиться. В IndyCar у всех есть шанс на успех, и если Валттери сделает выбор в пользу этой серии, я думаю, что он сможет добиться больших успехов».

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