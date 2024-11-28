Хэмилтон: Пропуск тестов в Абу-Даби усложнит начало года

Льюис Хэмилтон пропустит тесты в Абу-Даби в составе Ferrari после завершения сезона, поскольку должен до конца отработать контракт с Mercedes и принять участие в спонсорских мероприятиях. В Катаре семикратный чемпион мира рассказал, что сам особо не хотел в них участвовать, но при этом отметил, что пропуск тестов усложнит для него адаптацию в новой команде.

Льюис Хэмилтон: «Пропущу ли я что-то из-за того, что не приму участие в тестах? Безусловно. Это определённо замедлит процесс [адаптации в Ferrari] и сделает начало следующего года сложнее, но мы сделаем всё возможное, чтобы отыграться.

Я знаю, что Фредерик Вассёр хотел, чтобы я провёл тесты. Что касается меня, то я находился в раздумьях. Перспектива впервые сесть за руль красной машины в Абу-Даби не слишком меня вдохновляла.

В идеальном мире хотелось бы, чтобы первые заезды прошли не под пристальным вниманием. Тото с командой заранее распланировали, что я должен встретиться с некоторыми спонсорами и попрощаться с ними. Поэтому я не думаю, что мне разрешили бы принять участие в тестах, даже если бы я об этом попросил.

У меня контракт с Mercedes до 31 декабря, и для меня это не проблема, поскольку я не особо хотел участвовать в этих тестах. Я заранее сказал Фредерику, что не хочу проводить эти тесты».

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