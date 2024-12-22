ВИДЕО. Как жена Александра Усика поддерживает мужа. Это разрыв эмоций

Instagram. Екатерина и Александр Усик

Журналистка Александра Гресь поделилась трогательным видео переживаний жены Александра Усика во время боя с Даниэлем Дюбуа.

«И всё-таки моя любимая часть бокса, это смотреть, как Екатерина Усик болеет за Александра», – написала Александра Гресь в сторис.

Также на видео есть и другая подпись: «Если твоя жена не болеет так за тебя, то зачем тебе такая жена?».

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Екатерина провела практически весь бой на ногах, переживая за мужа, и несколько раз подходила к рингу, чтобы обратиться к Александру.

Видео, которое покажет вам малую часть переживаний второй половинки Александра Усика:

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