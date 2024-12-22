Такая статистика не порадует футболистов и болельщиков

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Лишь одна команда в Английской Премьер-Лиге пропускала больше трёх голов чаще "Манчестер Юнайтед".

В матче против "Борнмута" "Манчестер Юнайтед" пропустил трижды. Статистический портал Opta выяснил, что клуб из Манчестера пропустил 3 и больше гола в домашних матчах Премьер-Лиги 4 раза. Больше только пропускал "Саутгемптон" – у них таких матчей 5.

"Манчестер Юнайтед" также пропустил трижды в домашних матчах против "Ноттингем Форест" (2:3), "Тоттенхэма" (0:3), "Ливерпуля" (0:3).

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Напомним, что "Борнмут" разгромил "Манчестер Юнайтед" в выездном матче со счётом 0:3. Клуб Ильи Забарного занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. "Манчестер Юнайтед" – 13-й с 22-мя очками.

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