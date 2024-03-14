Драма в Мадриде, две отставки экс-тренеров Челси и спарринг с Польшей. Главные новости за 13 марта

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 13 марта

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/Eurasia Sport Images

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 13 марта.

Драма в Мадриде

"Атлетико" совершил невероятный камбек против "Интера" в 1/8 ЛЧ. Подопечные Симеоне отыграли дефицит в два гола в основное время, после чего благодаря двум сейвам Облака и эпичному промаху Лаутаро Мартинеса пробились в следующий раунд в серии пенальти. Для "Интера" это всего второе поражение в сезоне.

Старые новые герои Дортмунда

Компанию "Атлетико" в 1/4 составит "Боруссия". Дортмундцы в среду переиграли ПСВ своего экс-наставника Петера Боса. Разницу сделали голы Санчо в дебюте и Ройса в самой концовке. Для "Боруссии" это первый четвертьфинал ЛЧ с 2021-го года.

Спарринг с Польшей

УАФ договорилась о товарищеском матче против сборной Польши. Игра против соседей состоится 7 июня, другие детали станут известны позднее. Также в начале лета подопечные Сергея Реброва сыграют против команды Молдовы в Кишеневе, уже 11 числа. 21 марта сборная Украины в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины.

ПСЖ вышел в 1/2 Кубка Франции

ПСЖ впервые за 3 года сыграет в полуфинале Кубка Франции. Путёвку в этот раунд подопечные Луиса Энрике добыли в матче против "Ниццы", взяв реванш у "орлят" за поражение в начале сезона. В следующем раунде ПСЖ сыграет против "Ренна".

Сарри покинул Лацио

Маурицио Сарри покинул пост главного тренера "Лацио". Во вторник наставник подал заявление об отставке на фоне неудовлетворительных результатов, которое было принято боссами клуба. Ранее римляне проиграли 3 матча подряд в Серии А, а также покинули плей-офф ЛЧ.

Сельта уволила Бенитеса

Вместе с Сарри лишился должности ещё один экс-тренер "Челси". Рафаэль Бенитес был уволен из "Сельты" после разгромного поражения от "Реала". В настоящий момент клуб из Виго находится в 3 пунктах от зоны вылета и рискует вылететь в Сегунду впервые за 12 сезонов.

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