Карлос Алькарас: «Условия в Индиан-Уэллс очень хорошо подходят для моей игры»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас ответил на вопросы журналистов после выхода в четвертьфинал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс

В матче четвертого круга испанец в двух сетах победил венгерского теннисиста Фабиана Марожана

— В прошлый раз, когда мы разговаривали, вы сказали, что уверенность — это не о победах и поражениях, а об ощущениях, о том, как ты чувствуешь мяч и ноги на площадке. Было ли это сегодня идеальным для вас?

— Скажем так, почти идеально. Я всегда говорю, что могу быть лучше, могу играть лучше. Но я действительно доволен тем, как я подошел к матчу, как я играл, и своими ощущениями. Знаете, я думаю, что хорошо двигался. Я очень хорошо контролировал ход поединка.

— На предыдущей пресс-конференции вы говорили о негативных комментариях и о том, как это может повлиять на вас в целом. Как социальные сети и медиа в целом влияют на менталитет таких игроков, как вы?

— Думаю, что это имеет очень важное влияние на игроков, на спортсменов. Знаете, есть много игроков, которые, скажем так, не думают об этом или не реагируют плохо на негативные комментарии, но есть много игроков, которые реагируют очень, очень, скажем так, плохо.

Я стараюсь не думать об этом. Стараюсь не видеть 100% комментариев, но я думаю, что это то, от чего мы спрячемся. Есть много людей, которые будут комментировать хорошие вещи, плохие вещи и мы не в состоянии это контролировать. Мы должны реагировать на это наилучшим образом, и это то, что я пытаюсь делать.

— Карлос, что для вас было бы идеальным поединком?

— Отсутствие ошибок и выиграть практически каждый розыгрыш (улыбается). Я шучу. Скажем, как можно меньше ошибок. Например, не упускать брейкпоинты. Высокий процент первой подачи. Я бы сказал, что это может быть идеальным вариантом.

— Выходит новая теннисная видеоигра. Вы один из персонажей. Мне интересно, как это — быть в видеоигре, и приходилось ли вам играть за себя или за других персонажей?

— Ну, это весело (улыбается). Конечно, я играл во многие видеоигры в детстве. И сейчас я все еще играю в видеоигры. Быть в одной из них — весело. Для меня это забавно. Я всегда играл со многими персонажами, со многими игроками, и иметь возможность играть с самим собой — это будет для меня забавно, поэтому я очень взволнован этим. Да, я очень хочу поиграть с собой (улыбается).

— Девятая победа подряд для вас здесь. Вы очень хорошо играли здесь на протяжении многих лет. Просто интересно, есть ли какой-то уровень комфорта, который вы имеете здесь, по сравнению с другими турнирами?

— Условия здесь очень хорошо подходят для моей игры. Я чувствую себя очень комфортно на этом корте, на этом турнире. Не только на корте, но и вне его. Я думаю, что для игроков очень важно чувствовать себя расслабленными, чувствовать себя спокойно или чувствовать себя очень хорошо за пределами корта. Немного выключить свой разум, не думать о теннисе 100% времени.

Здесь есть — ну, не так много вещей — но есть вещи, которые мы можем делать вне корта. Для меня это игра в гольф. Я могу делать это здесь очень хорошо и даже слишком. Последние три года я играю здесь в отличный теннис. Этот турнир дал мне дополнительную мотивацию и дополнительную уверенность в себе.

— По-другому ли вы относитесь к этому турниру и к этому хардовому корту? Потому что игроки всегда говорят, что это не похоже на многие другие хардовые корты в мире.

— Честно говоря, я не подхожу к этому турниру иначе, чем к другим турнирам. Я стараюсь как можно лучше адаптировать свою игру к этому, но я не считаю, что этот турнир отличается от других. На самом деле, условия, корт или что-то другое — очевидно, что эти соревнования очень особенные для меня. Я очень хочу показать здесь хороший результат. Но с точки зрения нервов, условий или чего-то другого, я не подхожу по-другому.

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