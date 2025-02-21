Гюнтер Штайнер отозвал иск к команде Haas

В прошлом году экс-руководитель Haas Гюнтер Штайнер подал в суд на свою бывшую команду. Штайнер утверждал, что в Haas не выплатили ему причитающиеся бонусы за сезоны 2021-2023 годов, а также продолжают использовать его имя и изображения на своей сувенирной продукции без разрешения и выплаты гонораров.

Сегодня стало известно, что стороны смогли урегулировать разногласия, и у них больше нет претензий друг к другу. Гюнтер Штайнер отозвал судебный иск.

«Команда Haas рада сообщить, что Гюнтер Штайнер и команда Haas урегулировали спор, и Гюнтер Штайнер отозвал все обвинения, выдвинутые ранее в иске, – говорится в заявлении команды Формулы 1. – Все претензии, выдвинутые против Haas, были отклонены.

Господин Штайнер и команда Haas желают друг другу успехов в будущих начинаниях. Стороны не будут давать дальнейших комментариев по этому вопросу».

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