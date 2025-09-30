Самсун. Соболева проиграла пятой сеяной в двухчасовом поединке первого круга

Украинская теннисистка Анастасия Соболева потерпела поражение в первом круге турнира WTA 125 в Турции



Самсун, Турция • 29 сентября – 5 октября • хард • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Дарья Видманова (Чехия, 5) 6:7(3), 4:6

Поединок продолжался два часа игрового времени. Украинка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки (у соперницы – 4/2), сделала один брейк и проиграла два гейма на своей подаче.

Анастасия Соболева (№259 WTA) сыграла свой первый матч на открытом харде после поражения на старте квалификации US Open в конце августа. Ее соперница, занимающая 150-е место в рейтинге WTA в начале сентября дошла до второго круга на соревнованиях WTA 500 в Гвадалахаре, стартовав в отборочной сетке.

За свое выступление в Самсуне украинская теннисистка заработала 1200 долларов США призовых и 1 рейтинговое очко.

