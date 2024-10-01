Ливерпуль – Болонья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

На этот раз Винченцо Итальяно точно не против ничьей
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"Болонью" можно смело называть самой миролюбивой командой всей Европы. 5 из 7 их матчей в этом сезоне завершились вничью и этот результат уже успел надоесть местным болельщиками и лично Винценцо Итальяно.
Кажется, что на этот раз он был бы точно не против ничейного результата, ведь его команда едет на "Энфилд".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 2 октября.
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Трансляция матча “Ливерпуль” — “Болонья” Смотреть трансляцию
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