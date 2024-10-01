В 2025 году Льюис Хэмилтон выйдет на старт в красном комбинезоне за рулём Ferrari. Джеки Стюарт рассказал, что его удивило решение семикратного чемпиона мира уйти из Mercedes.

Джеки Стюарт: «Меня удивило решение Льюиса, поскольку он в возрасте 40 лет переходит в команду, которая только недавно вновь стала конкурентоспособной. В последние годы Ferrari довольно сильно сдала, поскольку в команде было много управленческих структур, приводивших к разрушениям.

Сейчас в команде более стабильная обстановка, и Льюис это видит. С другой стороны, в Формуле 1 сложнее найти любой другой бренд, обладающий такой же преемственностью на протяжении долго времени.

Но Льюису в его 40 лет переход дастся сложнее, чем если бы он переходил в 25 или 30 лет. Но у него по-прежнему есть мастерство и талант, как мы увидели в этом году в Сильверстоуне. Переход в Ferrari – необычное решение, и в какой-то момент ему придётся завершить карьеру. Он чувствует, что время для этого ещё не пришло, и я могу его понять».

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