Популярность Льюиса Хэмилтона в Бразилии растёт

Два года назад Льюис Хэмилтон стал почётным гражданином Бразилии – мало кто из гонщиков может похвастаться подобным признанием заслуг. И хотя сейчас в Формуле 1 нет представителей этой страны, в Бразилии могут считать Льюиса в какой-то мере «своим», тем более что для этого есть формальные основания.

Судя по всему, популярность семикратного чемпиона мира там растёт, ведь он вновь одерживает победы, а со следующего года будет выступать за Ferrari. Но на обложку свежего номера бразильского издания журнала Elle Men портрет Льюиса помещён не только поэтому, и не только потому, что он едва ли не главный модник паддока.

«Он первый (и по-прежнему единственный) темнокожий гонщик Формулы 1, и его голос стал важным оружием в борьбе с расизмом, а также звучит в защиту многообразия в спорте, – пишет бразильский журнал. – С его дредами, татуировками и ювелирными украшениями Хэмилтон не боится противопоставить себя единообразию, типичному для коллег по паддоку».

В интервью Elle Men Brazil Хэмилтон признал: «Я не всегда поступаю правильно, но полагаю, что всё это связано со стремлением к самовыражению».

Фотосессия, результаты которой публикует журнал, проходила в Сеуле, и все снимки выдержаны в чёрно-белой гамме. Надо полагать, Льюису они понравились, потому что он поделился ими на своих страницах в социальных сетях, коротко поблагодарив издание за эту публикацию. Причём поблагодарил по-португальски: Obrigado!

Источник