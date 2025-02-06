10 очков Михайлюка помогли Джаз обыграть Уорриорз в регулярном чемпионате НБА

Святослав вышел в стартовой пятерке и провел на площадке более 23 минут

В ночь на 6 февраля состоялись 11 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз триумфовала над Голден Стэйт Уорриорз — 131:128. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе и провел на площадке более 23 минут. На его счету — 10 очков, пять подборов и четыре результативных передачи.

А вот центровой Сакраменто Кингз Алексей Лэнь отыграл в матче с Орландо Мэджик (111:130) менее трех минут. Результативными действиями украинец не отличился.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс — Сан-Антонио Сперс — 125:126 (25:35, 29:37, 43:31, 28:23)

Детройт Пистонз — Кливленд Кавальерс — 115:118 (26:34, 30:31, 27:21, 32:32)

Шарлотт Хорнетс — Милуоки Бакс — 102:112 (26:38, 30:28, 21:20, 25:26)

Бруклин Нетс — Вашингтон Уизардз — 102:119 (26:33, 35:32, 12:23, 29:31)

Торонто Рэпторз — Мемфис Гриззлис — 107:138 (29:22, 30:31, 25:43, 23:42)

Филадельфия 76ерс — Майами Хит — 101:108 (25:29, 32:33, 22:24, 22:22)

Миннесота Тимбервулвз — Чикаго Буллз — 127:108 (39:30, 23:30, 32:30, 33:18)

Денвер Наггетс — Нью-Орлеан Пеликанс — 144:119 (36:36, 32:32, 45:27, 31:24)

Юта Джаз — Голден Стэйт Уорриорз — 131:128 (28:25, 28:33, 31:29, 44:41)

Оклахома-Сити Тандер — Финикс Санз — 140:109 (37:33, 24:30, 43:16, 36:30)

Сакраменто Кингз — Орландо Мэджик — 111:130 (31:37, 29:25, 23:42, 28:26)

Источник