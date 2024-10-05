Гол Цыплакова принес «Айлендерс» победу над «Рейнджерс»

«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ — 5:2.

Победную шайбу забросил российский нападающий Максим Цыплаков, реализовав большинство на последней минуте второго периода. Также на его счету голевая передача.

Российский голкипер островитян Семен Варламов отразил 20 из 22 бросков по своим воротам. Его визави Игорь Шестеркин отразил 33 из 38 бросков по своим воротам.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25.

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