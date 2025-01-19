Оскорблял футболистку. ФИФА отстранила от должности президента одной из футбольных ассоциаций Северной Америки

Невероятный случай

Фото: twitter.com/fifamedia

Президента одной из футбольных ассоциаций Северной Америки отстранили от должности.

The Athletic сообщил, что ФИФА отстранила от должности президента футбольной ассоциации Панамы. Он назвал футболистку женской сборной "толстой" и "не в форме".

"Мануэль Ариас отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, на шесть месяцев и оштрафован на 10 932 доллара США после того, как комитет по этике ФИФА признал его нарушившим кодекс этики организации за его высказывания в марте 2024 года", – сообщил источник.

После вылета сборной Панамы из группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ среди женщин в 2024 году, полузащитница Марта Кокс рассказала, что в Панаме не хватает спортивных сооружений.

Ариас ответил журналистам: "Марта Кокс остановилась, чтобы поговорить о нашей лиге. Она не в форме, она толстая, она не могла двигаться на поле".

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ФИФА назвала комментарии унизительными.

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