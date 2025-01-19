Де ла Хойя против Хирна. Потенциальный соперник Усика выступит на шоу 5x5

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Летом 2025 года в Саудовской Аравии состоится «Битва промоутеров» – влиятельные функционеры Эдди Хирн и Оскар де ла Хойя выставят по пять боксеров, которые сразятся друг против друга.

Турнир 5×5 будет организован руководителем Riyadh Season Турки Аль-Шейхом. В первом сезоне подобная битва уже проводилась – представители Хирна разгромно проиграли (0:10) все свои поединки другому известному промоутеру Фрэнку Уоррену.

Сообщается, что главным поединком этого шоу станет бой за три титула в крузервейте – чемпион по версии IBF Джей Опетая встретится с обладателем поясов WBO и WBA Хильберто Рамиресом.

«Мне кажется, что противостояние Опетая – Рамирес станет лучшим поединком из всех возможных. Мы пообщались со всеми заинтересованными сторонами и можем подтвердить, что этот бой станет частью предстоящего ивента», – сообщил Эдди Хирн.

Опетая рассматривается специалистами как один из вероятных соперников для чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика.

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sport.ua