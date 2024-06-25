IBF, которая хотела оставить Усика без титула, сняла санкции с россиян

IBF

IBF (международная боксерская федерация) приняла решение снять санкции с российских боксеров и вернуть их в свои рейтинги.

В результате уже три известные боксерские организации (IBF, WBA, WBO) сняли санкции с российских боксеров и вернули их в свои рейтинги. Только WBC придерживается своей принципиальной позиции и не включает боксеров из россии в рейтинги.

Ранее IBF хотела, чтобы украинский боксер Александр Усик оставил чемпионский пояс организации вакантным после боя с Тайсоном Фьюри. Сейчас международная боксерская федерация пока не приняла окончательного решения, сохранит ли за Александром Усиком статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

sport.ua