Риккардо: Впереди мой 250-й Гран При!

Гонщикам RB нравится австрийская трасса – после неудачной гонки в Барселоне они заряжены на хороший результат…

Даниэль Риккардо: «У меня есть много причин ждать Австрию: впереди мой 250-й Гран При Формулы 1, что довольно странно. В этот уик-энд я буду использовать специальный дизайн шлема, это домашняя гонка Red Bull, в Шпильберге нас всегда тепло поддерживают – будет весело! Это особенный этап для команды и нашего бренда.

После неудачи в Барселоне мы постараемся изменить ситуацию. На это не так много времени, ведь впереди спринтерский уик-энд с одной тренировкой. Нужно выложиться по полной, но мы готовы к этому».

Юки Цунода: «Мне нравится Red Bull Ring, нравится это место и ландшафт вокруг – я люблю природу. Мне нравится местная еда, особенно шницель! Это домашняя трасса для Red Bull, надеюсь, мы сможем выступить хорошо.

Впереди ещё один уик-энд в субботним спринтом, по ходу которого у нас лишь одна часовая тренировка, после чего каждая сессия будет ключевой.

Я знаю, что все наши сотрудники напряжённо работали на базе, чтобы понять причины наших неудач в Барселоне. Надеюсь, мы сможем переломить ситуацию в этот уик-энд».

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