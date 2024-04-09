Упамекано: Снимаю шляпу перед Байером за их игру в этом сезоне

Центрбек мюнхенцев отдал должное конкуренту
Reuters
Центральный защитник "Баварии" Дайо Упамекано высказался о выступлениях леверкузенского "Байера" в текущем сезоне Бундеслиги.
"Снимаю шляпу перед Леверкузеном, потому что они не проиграли ни одной игры в этом сезоне. Они заслуживают того, чтобы быть там, где они есть. Мы переживаем очень трудный этап. Это большая редкость для "Баварии". У нас всё ещё есть Лига Чемпионов, и мы сделаем все, чтобы выиграть как можно больше игр до конца сезона", — передаёт слова француза Canal Plus.
Напомним, что после 28 туров "Бавария" отстаёт от "Байера" на 16 очков в чемпионате Германии.