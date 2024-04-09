Упамекано: Снимаю шляпу перед Байером за их игру в этом сезоне

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Центральный защитник "Баварии" Дайо Упамекано высказался о выступлениях леверкузенского "Байера" в текущем сезоне Бундеслиги.

"Снимаю шляпу перед Леверкузеном, потому что они не проиграли ни одной игры в этом сезоне. Они заслуживают того, чтобы быть там, где они есть. Мы переживаем очень трудный этап. Это большая редкость для "Баварии". У нас всё ещё есть Лига Чемпионов, и мы сделаем все, чтобы выиграть как можно больше игр до конца сезона", — передаёт слова француза Canal Plus.