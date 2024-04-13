Эмери против бывшей команды. Арсенал – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.04.2024

Для обоих коллективов очень важен результат

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Английская Премьер-лига, 33 тур

14 апреля, 18:30. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Содержание

Новости Арсенала

Новости Астон Виллы

Последние пять матчей Арсенала и Астон Виллы

Последние пять личных встреч между командами

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Астон Вилла

Прогноз на матч Арсенал – Астон Вилла от UA-Football

"Арсенал" и "Астон Вилла" – представители верхней четверки чемпионата. Обе команды имеют свои цели: "канониры" борются за чемпионство, "львы" – за зону ЛЧ. Градусу этому матчу еще и добавляет тот факт, что Унаи Эмери раньше тренировал лондонцев. В первом круге "Вилла" победила "Арсенал". В этот раз будет реванш?

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Новости Арсенала

В прошлом матче "канониры" играли против "Баварии" в рамках Лиги чемпионов. У немецкой команды была прекрасная реализация. После быстрого гола Сака мюнхенцы забили два гола своими единственными двумя ударами в первом тайме. Добавил качества игре "Арсенала" Зинченко, который вышел в перерыве. Тогда "канониры" сконцентрировались на атаке и смогли вырвать ничью. Ответный матч уже в среду на "Альянц Арене".

Параллельно идет борьба за чемпионство АПЛ. "Манчестер Сити" победил "Лутон" и теперь занимает первую позицию, опередив "Арсенал" и "Ливерпуль" на два очка. Впереди у "канониров" еще матчи с "Челси", "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед". Потерь зачетных пунктов в таком календаре трудно избежать, однако если такое удастся сделать, то подопечные Артеты точно заслуживают на титул.

Кадры хозяев

“Канониры” не могут сегодня рассчитывать только на Тимбера, который уже практически восстановился от тяжелой травмы. Остальные футболисты – в доступе Артеты.

Новости Астон Виллы

“Бирмингемцы” также играли в еврокубках, но в соревновании на два ранга ниже. Более того, у них и отдыха было на два дня меньше. "Вилла" встречались против "Лилля" Пауло Фонсеки в рамках четвертьфинала Лиги конференций. "Львы" забили по голу в каждом из таймов и комфортно вели в счете. Правда, поздний мяч на 84 минуте оставил "догов" в игре.

В рамках АПЛ дела пошли на убыль. За последние пять туров "Вилла" выиграла один раз. Более того, проиграла 0:4 дома прямому конкуренту за четвертую строчку чемпионата "Тоттенхэму". В прошлом туре бирмингемцы играли против “Брентфорда” и вели в счете 2:0. В период с 59 по 68 минуту “пчелы” забили трижды, но Воткинс в итоге спас один зачетный пункт по итогам этого противостояния. У нападающего, кстати, 28 результативных действий (18+10) в этом чемпионате – самый высокий показатель среди всех.

Кадры гостей

Потерь у "львов" гораздо больше. Эмери сегодня будет выступать без травмированных Рэмзи, Мингса, Буэндиа и Камара. Также точно не сыграет Дуглас Луиз из-за перебора желтых. Кэш и Лангле – до сих пор под вопросом.

Последние пять матчей Арсенала и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

09.04. Арсенал – Бавария 2:2 (ЛЧ)

06.04. Брайтон – Арсенал 0:3 (АПЛ)

03.04. Арсенал – Лутон 2:0 (АПЛ)

31.03. Манчестер Сити – Арсенал 0:0 (АПЛ)

12.03. Арсенал – Порту 1:0 (4:2 в с. п.) (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

11.04. Астон Вилла – Лилль 2:1 (ЛК)

06.04. Астон Вилла – Брентфорд 3:3 (АПЛ)

03.04. Манчестер Сити – Астон Вилла 4:1 (АПЛ)

30.03. Астон Вилла – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

17.03. Вест Хэм – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

09.12.23. Астон Вилла – Арсенал 1:0 (АПЛ)

18.02.23. Астон Вилла – Арсенал 2:4 (АПЛ)

31.08.22. Арсенал – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

19.03.22. Астон Вилла – Арсенал 0:1 (АПЛ)

22.10.21. Арсенал – Астон Вилла 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Манчестер Сити 32 22 7 3 76 — 32 73 2

Арсенал 31 22 5 4 75 — 24 71 3

Ливерпуль 31 21 8 2 72 — 30 71 4

Астон Вилла 32 18 6 8 66 — 49 60 5

Тоттенхэм 32 18 6 8 65 — 49 60 6

Ньюкасл 32 15 5 12 69 — 52 50 7

Манчестер Юнайтед 32 15 5 12 47 — 48 50 8

Вест Хэм Юнайтед 32 13 9 10 52 — 56 48 9

Челси 30 12 8 10 55 — 52 44 10

Брайтон энд Хоув Альбион 32 11 11 10 52 — 50 44 11

Вулверхэмптон 32 12 7 13 46 — 51 43 12

Борнмут 32 11 9 12 47 — 57 42 13

Фулхэм 32 11 6 15 47 — 51 39 14

Брентфорд 33 8 8 17 47 — 58 32 15

Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 — 54 30 16

Эвертон* 31 9 8 14 32 — 42 27 17

Ноттингем Форест* 33 7 9 17 42 — 58 26 18

Лутон Таун 33 6 7 20 46 — 70 25 19

Бернли 33 4 8 21 33 — 68 20 20

Шеффилд Юнайтед 32 3 7 22 30 — 84 16

*С команды Эвертон снято 8 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Астон Вилла

1.35 6.00 10.50 Узнать больше

Прогноз на матч Арсенал – Астон Вилла от UA-Football

"Канониры" победили "львов" в шести из семи последних домашних матчей между командами. В первом круге они проиграли, столкнувшись с проблемой нереализации. Сегодня должен быть реванш, однако не слишком помпезный. Прогноз: Победа "Арсенала" 1:0.

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