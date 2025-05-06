ЧУ по хоккею среди женщин. Определилась сильнейшая команда страны

ХК «Киев Кэпиталз» – чемпионки Украины

Женская команда «Киев Кэпиталз» выиграла свое первое чемпионство Украины под руководством Евгения Алипова. Это стало известно после третьего (финального) тура, в котором столичная команда одержала верх над одесскими «Сестры Кракен» (10:0) и харьковскими «Пантерами» (10:3).

«Киев Кэпиталз» в ходе трех туров набрали максимальное количество очков в сезоне – 18. «Пантеры» финишировали с серебряными медалями, а «Сестры Кракен» – с бронзой.

Индивидуальные награды по итогам чемпионата Украины получили представительницы всех трех клубов-призеров:

Лучший вратарь – Анастасия Дончу (Сестры Кракен)

Лучшая защитница – Виктория Шиманская (Пантеры)

Лучшая нападающая – Анна Голицина (Киев Кэпиталз)

Лучшая бомбардирка – Елизабет Алипова (Киев Кэпиталз)

Самый ценный игрок (MVP) – Надежда Косич (Киев Кэпиталз)

sport.ua