Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика

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21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится поединок за титулы WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Это будет второе их противостояние. В первом Усик стал абсолютным чемпионом мира после победы разделенным решением судей.

Во время первого боя оба были близки к нокдауну, но только украинец смог добиться своего – Фьюри побывал в нокдауне в девятом раунде.

Вспоминаем лучшие нокауты в исполнении украинского чемпиона.

Александр Усик ТКО 5 Фелипе Ромеро

9 ноября 2013 года

Дворец Спорта, Киев, Украина

Первая победа в профессиональном боксе – однозначно особенна. Фелипе Ромеро на момент поединка имел за плечами уже более двадцати противостояний в профи, однако с Усиком справиться шансов у него не было.

Никто не будет спорить, что это проходной оппонент, ничего сложного. Но сам нокаут сложился для Усика отлично.

Особенно финальное движение Александра – когда он сделал шаг назад, чтобы пробить оппонента и завершить бой. Красивый старт карьеры и красивый нокаут.

Александр Усик КО 3 Бен Нсафоа

26 апреля 2014 года

Koenig Pilsener Arena, Оберхаузен, Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый поединок за границей Усик провел довольно быстро. Александр дебютировал в 2013 году. Через месяц после дебюта вышел в ринг второй раз – победил досрочно Эпифанио Мендозу. После этого уже весной следующего года полетел в Германию.

Бен Нсафоа – неплохой местный середняк. Ничего необычного. Недостаточно габаритный немец, который мог взять свое разве что благодаря настойчивости и везению.

С везением не сложилось так точно. Усик, как назло, хорошо подготовился и быстро разобрал оппонента. Уже в третьем раунде Александр попал левой так, что Бен сложился и завершил бой.

Между прочим, это первая победа чистым нокаутом в карьере украинского чемпиона.

Александр Усик ТКО 7 Даниэль Брюэр

4 октября 2014 года

«Арена Львов», Львов, Украина

После Нсафоа Усик встретился с Сезаром Давидом Крензом, который тоже был нокаутирован красиво. Но именно следующий после Кренза поединок следует относить в топ.

Причин здесь несколько. Одной из них можно назвать уровень оппонента. Безусловно, это не был прыжок на уровень топовых джорнименов или середняков. Но Брюэр не боялся соперника, шел на него и пытался навязывать свой бокс.

Еще одной особенностью является то, что Даниэль упорно демонстрировал, как сильно ему безразличны все удары оппонента. Он выставлял вперед голову, показывая, что попадания его не поразили. Хотя несколько раз было очевидно, что удары Усика вынудили переживать визави.

В седьмом раунде Брюэр показал в очередной раз, что попадание Усика не стоит внимания. Пошел вперед на украинца, а через секунду получил удар точно в челюсть и падение лицом вперед.

После того досрочного поражения дерзкий Брюэр еще два года не появлялся в ринге. В 2016-м он вернулся, но снова проиграл досрочно в последнем поединке в карьере.

Александр Усик ТКО 10 Марко Хук

9 сентября 2017 года

Max Schmeling Halle, Берлин, Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

И до этого были отличные нокауты в карьере Александра. Например, побитый Андрей Князев – победа над россиянином в Киеве. Или разбитый Педро Хулио Родригес. Или бесконечное избиение Табисио Мчуну.

Но наиболее важным нокаутом в период с 2013 по 2017 годы был этот. Побитый Марко Хук, который слишком долго единолично был звездой крузервейта и даже бросал вызов братьям Кличко на бой в супертяжелом весе.

Александр Усик встретился с Марко Хуком в первом поединке Всемирной боксерской суперсерии. Огромного турнира, где на кону стоял титул Мухаммеда Али и, как оказалось, все авторитетные титулы весовой категории.

Хук давил авторитетом, силой и нервами. Пытался создать напряжение, толкал соперника. Но не получилось ничего, поскольку Александр не поддался. Победа красива не столько эстетикой, сколько важностью ее завоевания.

Досрочная победа нокаутом Нокаут в исполнении Усика? GGBET прогнозирует досрочную победу чемпиона с коэффициентом 3.5. Бой обещает быть зрелищным, поэтому держи линию бокса на GGBET!

Александр Усик ТКО 8 Тони Беллью

10 ноября 2018 года

Manchester Arena, Манчестер, Великобритания

Достаточно трудно спорить о лучшем нокауте в карьере Александра Усика, когда есть вот такой кандидат. Третий бой за год для украинского боксера. В 2018-м Усик побил Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева. Да еще и такой соперник.

Тони Беллью – непризнанный хороший боксер, который умел и побоксировать, и выдать что-нибудь нестандартное в ринге. Именно вторым он был наиболее опасен.

Считалось, до боя, конечно, что Усик сможет победить только решением судей. И что Беллью придется гоняться за досрочной победой. Однако все поменялось.

По результатам восьми раундов Тони вел на записках двух из трех судей. Третий давал ничью. Первый – 67-66. Второй – 68–65 в пользу британца.

Однако именно нокаутом Усик закрыл вопрос о потенциально возможном поражении. Попал так, что Беллью не смог подняться до конца отсчета третьим в ринге.

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