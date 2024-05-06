Без Ваната: стали известны стартовые составы на матч Динамо — Колосс

На официальном сайте Украинской Премьер-лиги с'явились стартовые составы киевского Динамо и ковалевского Колоса на матч 27 тура чемпионата Украины.

Динамо: Бущан, Овчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский (К), Ярмоленко, Волошин, Кабаев.

Запасные: Нещерет, Моргун, Шепелев, Андриевский , Малыш, Диалло, Михавко, Сирота, Царенко, Дубинчак, Бенито, Пономаренко.

Колос: Фесюн, Цурик, Бондаренко, Бурда, Черноморец (К), Демченко, Ореховский, Топалов, Ильин, Велетень , Безбородько.

Запасные: Горох, Мисак, Кукош, Гончаренко, Емец, Милько, Криворучко, Салабай, Гусол, Паулаускас, Рангел.

Игра начнется в 15: 30 по киевскому времени. Отметим, что лучший бомбардир чемпионата Украины Владислав Ванат пропускает встречу из-за перебора желтых карточек.

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