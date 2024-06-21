Галле. Чжан Чжичжэнь совершил камбэк в четвертьфинале, Хуркач и Зверев поспорят за выход в финал

Результаты четвертьфиналов на турнире ATP 500 в Германии

Галле, Германия • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Александр Бублик (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:2, 6:7(1), 7:6(3)

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Кристофер Юбэнкс (Канада) 6:4, 4:6, 7:5

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Маркос Гирон (США) 7:6(5), 6:4

Александр Зверев (Германия, 2) — Артур Фис (Франция) 6:7(5), 6:3, 6:4

Янник Синнер обыграл Яна-Леннарда Штруффа в этом сезоне на всех трёх покрытиях: в марте они встречались на хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а в апреле — на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло. Итальянец проведёт 29-й полуфинал в карьере и второй на траве. В предыдущем сезоне он дошёл до этой стадии на Уимблдоне.

Чжан Чжичжэнь, который станет следующим соперником Синнера, отыгрался со счёта 2:5 в решающем сете встречи с Кристофером Юбэнксом. Китайский теннисист ранее один раз доходил до полуфинала турнира ATP — в прошлом сезоне на грунте в Гамбурге. Для Чжана Чжичжэня встреча с Синнером будет седьмой с теннисистом из топ-5 и он попробует одержать третью победу. Напомним, что во втором круге китаец был сильнее Даниила Медведева.

Хуберт Хуркач и Александр Зверев проведут четвёртую очную встречу. Поляк будет бороться за второй финал в Галле (выиграл титул два года назад), а немецкий теннисист попробует третий раз сыграть в решающем матче (играл в финале в 2016 и 2017 годах). Зверев выиграл во всех предыдущих матчах, в том числе в этом сезоне на United Cup.

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