КУДРИК: «Усик часто бывает вместе с нами»

ФК Полесье. Александр Усик

Вратарь «Полесья» Олег Кудрик рассказал о роли, которую Александр Усик играет для клуба.

«Если у него нет подготовки к бою, то он часто бывает вместе с нами. Приезжает на матчи. Было такое, что в Турции на сборах он тренировался с нами около недели. Он выполнял все упражнения, не халтурил. Возможно, у него не все получалось, но он старался – это признак профессионала.

Когда он бился с Фьюри, мы были на сборе в Киеве и готовились к матчу с «Металлистом 1925». Честно говоря, во время того боя я отдал все свои эмоции. Возможно, даже переживал за него больше, чем за себя».

Стоит отметить, что боксер Александр Усик с лета 2023 года является игроком «Полесья».

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sport.ua