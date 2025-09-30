Connect with us
Атлетико – Айнтрахт Франкфурт: Прогноз, где смотреть матч ЛЧ
Футбол

Атлетико – Айнтрахт Франкфурт: Прогноз и где смотреть матч Лиги чемпионов

30 сентября “Атлетико” сыграет с “Айнтрахтом Франкфурт” в Лиге чемпионов. Прогноз на матч и трансляция на MEGOGO.

30 сентября на стадионе “Метрополитано” состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором “Атлетико” встретится с “Айнтрахтом Франкфурт”. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Трансляция

Матч “Атлетико” – “Айнтрахт Франкфурт” можно будет посмотреть в Украине на платформе MEGOGO, которая является официальным транслятором Лиги чемпионов на нашей территории. Игра будет доступна для просмотра в записи, а комментарии будут предоставлены на украинском языке. Для тех, кто не сможет посмотреть матч в прямом эфире, платформа предоставит возможность просмотра игры в любое удобное время, чтобы вы могли насладиться самыми интересными моментами поединка, не пропустив важных событий.

Атлетико

“Атлетико” все еще считается одним из грандов, но результаты последних лет не могут радовать. В 2024 году команда даже уступила “Жироне”, потеряв четвертое место. В следующем сезоне удалось вернуться в топ-3, но этого оказалось недостаточно, несмотря на серьезные вложения в новых игроков. Начало текущего сезона выглядит довольно неудачным: уже потеряно много очков, при том, что расписание было довольно простым. Уже в первом туре “Атлетико” безвольно проиграл “Эспаньолу”.

Атлетико – Айнтрахт Франкфурт: Прогноз, где смотреть матч ЛЧ

В Лиге чемпионов подопечные Симеоне также не оправдали ожиданий. Они быстро пропустили два гола от “Ливерпуля”, но Льоренте сравнял счет дублем, и казалось, что команда заберет хотя бы ничью с “Энфилда”. Однако в концовке забил ван Дейк, и “Атлетико” потерпел поражение. Разъяренный результатом, Диего Симеоне даже вступил в конфликт с болельщиками англичан.

Айнтрахт Франкфурт

“Айнтрахт” успешно сочетает достижения на поле с удачными трансферами. В январе они продали своего лучшего бомбардира, Мармуша, но даже без него команда завершила сезон 2024/2025 на третьем месте, уступив лишь “Баварии” и “Байеру”. Летнее отступление Экитика не помешало начать новый сезон с побед, хотя в дальнейшем чередовались поражения с победами.

Что касается Лиги чемпионов, то “Айнтрахт” удачно стартовал, несмотря на поражение от “Галатасарая”. Турки быстро открыли счет, но “Айнтрахт” ответил пятью мячами, два из которых стали автоголами.

Атлетико – Айнтрахт Франкфурт: Прогноз, где смотреть матч ЛЧ

Статистика личных встреч

Несмотря на активные выступления в еврокубках, команды еще ни разу не встречались друг с другом в официальных матчах.

Прогноз на матч Атлетико – Айнтрахт

Букмекеры считают “Атлетико” явными фаворитами встречи, хотя команда выглядит недостаточно стабильной. Учитывая, что обе команды часто забивают, но не являются безупречными в обороне, оптимальной ставкой будет тотал больше 2,5 голов (коэффициент – 1,68).

Напомним, мы также писали о том, как бесплатно смотреть Лигу чемпионов.

