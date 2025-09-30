Атлетико – Айнтрахт Франкфурт: Прогноз, где смотреть матч ЛЧ

30 сентября на стадионе “Метрополитано” состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором “Атлетико” встретится с “Айнтрахтом Франкфурт”. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Трансляция

Матч “Атлетико” – “Айнтрахт Франкфурт” можно будет посмотреть в Украине на платформе MEGOGO, которая является официальным транслятором Лиги чемпионов на нашей территории. Игра будет доступна для просмотра в записи, а комментарии будут предоставлены на украинском языке. Для тех, кто не сможет посмотреть матч в прямом эфире, платформа предоставит возможность просмотра игры в любое удобное время, чтобы вы могли насладиться самыми интересными моментами поединка, не пропустив важных событий.

Атлетико

“Атлетико” все еще считается одним из грандов, но результаты последних лет не могут радовать. В 2024 году команда даже уступила “Жироне”, потеряв четвертое место. В следующем сезоне удалось вернуться в топ-3, но этого оказалось недостаточно, несмотря на серьезные вложения в новых игроков. Начало текущего сезона выглядит довольно неудачным: уже потеряно много очков, при том, что расписание было довольно простым. Уже в первом туре “Атлетико” безвольно проиграл “Эспаньолу”.

В Лиге чемпионов подопечные Симеоне также не оправдали ожиданий. Они быстро пропустили два гола от “Ливерпуля”, но Льоренте сравнял счет дублем, и казалось, что команда заберет хотя бы ничью с “Энфилда”. Однако в концовке забил ван Дейк, и “Атлетико” потерпел поражение. Разъяренный результатом, Диего Симеоне даже вступил в конфликт с болельщиками англичан.

Айнтрахт Франкфурт

“Айнтрахт” успешно сочетает достижения на поле с удачными трансферами. В январе они продали своего лучшего бомбардира, Мармуша, но даже без него команда завершила сезон 2024/2025 на третьем месте, уступив лишь “Баварии” и “Байеру”. Летнее отступление Экитика не помешало начать новый сезон с побед, хотя в дальнейшем чередовались поражения с победами.

Что касается Лиги чемпионов, то “Айнтрахт” удачно стартовал, несмотря на поражение от “Галатасарая”. Турки быстро открыли счет, но “Айнтрахт” ответил пятью мячами, два из которых стали автоголами.

Статистика личных встреч

Несмотря на активные выступления в еврокубках, команды еще ни разу не встречались друг с другом в официальных матчах.

Прогноз на матч Атлетико – Айнтрахт

Букмекеры считают “Атлетико” явными фаворитами встречи, хотя команда выглядит недостаточно стабильной. Учитывая, что обе команды часто забивают, но не являются безупречными в обороне, оптимальной ставкой будет тотал больше 2,5 голов (коэффициент – 1,68).

