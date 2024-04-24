Защитник БК Ровно Джойнер — лучший легионер Суперлиги FAVBET-2023/24

Американский защитник в среднем набирал 15,4 очка, 5,0 подбора и 5,8 передачи

Защитник БК Ровно Элайджа Джойнер стал лучшим легионером Суперлиги FAVBET-2023/24. Американец получил свою награду после второго матча финальной серии с Днепром.

Джойнер в нынешнем сезоне провел 32 матча в составе БК Ровно. Элайдже набирал в среднем 15,4 очка, 5,0 подбора и 5,8 передачи, рейтинг эффективности защитника составил 17,3. Американец однажды признавался лучшим игроком недели и шесть раз попадал в символическую сборную недели.

Напомним, MVP сезона в Суперлиге стал форвард Днепра Станислав Тимофеенко. Капитан днепрян в среднем за 25 минут на площадке набирал 14,3 очка, 7,3 подбора и 2,5 передачи.

Днепр обыграл Ровно (71:50) во втором матче финальной серии Суперлиги, и стал чемпионом Украины. Днепряне завоевали свой второй чемпионский титул.

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