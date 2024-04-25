Кристал Пэлас — Ньюкасл Юнайтед (2:0). Обзор матча и видео голов

Дубль Матета приносит победу лондонцам

В рамках 29-го тура АПЛ встретились команды "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл Юнайтед". Матч закончился победой лондонцев со счетом 2:0. Дубль на счету французского форварда Матета.

В последнем матч "орлов" Жан-Филипп также отметился дублем, тогда его команда одолела "Вест Хэм" со счетом 5:2.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл Юнайтед".

Лондон. "Селхерст Парк".

"Кристал Пэлас" — "Ньюкасл Юнайтед" 2:0

Голы: Матета (55', 88')

Напомним, что "Ньюкасл" на данный момент занимает 7-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Манчестер Юнайтед" на 3 пункта. По итогам прошлого сезона они заняли 4 строчку.

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