Фелипе Другович отработает два дня на тестах Pirelli

Компания Pirelli продолжает подготовку не только к следующему сезону, но и к 2026 году. В Барселоне 17 и 18 сентября итальянские шинники проведут двухдневные тесты прототипов для сезона 2026 года.

В Испании Pirelli будет работать вместе с Aston Martin. Сегодня пресс-служба британской команды подтвердила, что оба дня за рулём машины AMR22 отработает её резервный пилот Фелипе Другович.

На тестах команда будет работать по программе Pirelli, по сути предоставляя машину и гонщика в распоряжение инженеров шинной компании.

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