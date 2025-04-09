Элина Свитолина – о выступлении за сборную Украины: “Это особенно значимо сейчас, когда в нашей стране идёт война”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о роли своего фонда в поддержке национальной сборной и том, что для нее значит представлять страну в командных турнирах



“Наш фонд существует уже более пяти лет, и мы проделали большую работу с детьми, которые занимаются теннисом. В общем, цель фонда – популяризация спорта в Украине, а с прошлого года мы также поддерживаем женскую сборную. Так что вот мы здесь.

Для меня представлять Украину – это всегда очень важно. Не только в одиночном разряде на турнирах, но и в командных соревнованиях, на Олимпиадах. Это особенно значимо сейчас, когда в нашей стране идёт война, очень важно участвовать в этих турнирах, быть здесь, побеждать для Украины – на мировой арене”, – сказала Элина Свитолина.



Фото: ФТУ.

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