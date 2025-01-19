Майрис БРИЕДИС: «Усик просто разрушил это»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Известный в прошлом боксер Майрис Бриедис высказался о карьере украинского боксера Александра Усика.

«Многие фанаты из Британии хотели увидеть поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, но Усик просто разрушил планы Хирна на этот бой, как и всех остальных промоутеров. Но случилось как случилось. Я думаю, что Фьюри еще прислушается к английскому народу и проведет бой с Джошуа», – сказал Бриедис.

Ранее журналист известного американского издания BoxingScene Эллиот Уорселл оценил карьеру латвийского боксера Майриса Бриедиса и сделал интересное заявление относительно его давнего поединка против украинца Александра Усика.

sport.ua