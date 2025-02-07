Lotus E21 Кими Райкконена продан на аукционе

Аукционный дом RM Sotheby’s 4-5 февраля провёл в Париже аукцион, на котором в основном продавались спортивные машины, но было и несколько лотов, связанных с Формулой 1.

Среди них оказалась машина Lotus E21, за рулём которой выступали сначала Кими Райкконен, а затем Роман Грожан в сезоне 2013 года. Кими пилотировал шасси E21-04 на пяти этапах, в том числе в Германии и Венгрии, где финишировал вторым.

Начиная с Гран При Сингапура, команда передала эту машину его напарнику. В Корее, Японии и Индии Роман финишировал третьим, а в Остине поднялся на вторую ступеньку подиума. Суммарно за рулём E21-04 оба гонщика заработали 121 очко. Новый владелец заплатил за машину 325 625 евро.

Во время торгов была продана Williams FW20, за рулём которой Жак Вильнёв провёл три Гран При в сезоне 1998 года и финишировал четвёртым в Имоле. Позже шасси FW20-03 использовалось для тестов Хуана-Пабло Монтойи, Хайнца-Харальда Френтцена, Алекса Дзанарди и Макса Уилсона. FW20 продана за 218 500 евро.

Среди других лотов оказался гоночный шлем Михаэля Шумахера, в котором он выступал в 1992 году (продан за 36 000 евро), гоночный комбинезон Михаэля 2002 года (продан за 48 000 евро) и 2003 года (продан за 62 400 евро) и комбинезон Айртона Сенны 1988 года (продан за 90 000 евро).

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