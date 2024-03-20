Куртуа успешно перенес операцию на колене

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Вратарь Реала Тибо Куртуа успешно перенес операцию на внутреннем мениске правого колена.
Об этом сообщает пресс-служба мадридцев.
В ближайшие дни бельгиец начнет процесс восстановления. Напомним, что Куртуа не сможет сыграть в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что из-за повреждений бельгийца Реал предложит украинскому вратарю Андрею Лунину подписать новый контракт.
Накануне «сливочные» с украинцем в стартовом составе обыграли Осассуну. Андрей Лунин в сезоне-2023/24 сыграл 23 матча за «сливочных» во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и 10 раз отыграл на ноль.
Следующий матч голкипер может провести за сборную Украины в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат Европы против Боснии и Герцеговины. Игра состоится в четверг, 21 марта в Зенице на стадионе «Белино поле».