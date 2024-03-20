Куртуа успешно перенес операцию на колене

Фото: Getty Images

Вратарь Реала Тибо Куртуа успешно перенес операцию на внутреннем мениске правого колена.

Об этом сообщает пресс-служба мадридцев.

В ближайшие дни бельгиец начнет процесс восстановления. Напомним, что Куртуа не сможет сыграть в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что из-за повреждений бельгийца Реал предложит украинскому вратарю Андрею Лунину подписать новый контракт.

Накануне «сливочные» с украинцем в стартовом составе обыграли Осассуну. Андрей Лунин в сезоне-2023/24 сыграл 23 матча за «сливочных» во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и 10 раз отыграл на ноль.

Следующий матч голкипер может провести за сборную Украины в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат Европы против Боснии и Герцеговины. Игра состоится в четверг, 21 марта в Зенице на стадионе «Белино поле».

Гути — о Лунине: Вижу его вратарем будущего Реала

champion.com.ua