Украина взяла золото ЧЕ по пляжному волейболу

Украинские спортсменки Марина Гладун и Тетяна Лазаренко завоевали историческое золото на чемпионате Европы по пляжному волейболу в немецком Дюссельдорфе. В финальном матче они победили французский дуэт Клеменса Вьеры и Алин Шамеро с результатом 2:1 (23:21, 18:21, 14:16). Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Первый сет: борьба до последнего

Первый сет начался с того, что француженки сумели немного оторваться, но украинская пара не сдалась и смогла отыграть 3 очка. На тайм-ауте, который взяли француженки при счете 12:12, они пытались сбить атакующий порыв Лазаренко и Гладун, но это не сработало. Особенно хорошо выглядел блок Гладун и подача Лазаренко. Несмотря на то, что украинские спортсменки создали себе пять сет-болов, нервозность не позволила реализовать их, и в итоге Франция выиграла первый сет — 23:21.

Второй сет: стабильность украинок

Во втором сете украинские спортсменки сразу же завоевали небольшое преимущество, и хотя французки пару раз отыгрались, Гладун и Лазаренко снова показали свою силу. Ключевым моментом стала последняя ошибка соперниц, которая позволила Украине выиграть со счётом 21:18.

Третий сет: золотая победа

В решающем сете до 15 очков Гладун и Лазаренко начали с агрессивных атак и взяли лидерство. Хотя Шамеро и Вьера сравняли счет 5:5 и затем дважды создали трудности для украинок, Гладун и Лазаренко продемонстрировали невероятную психологическую стойкость, выровняли игру и забрали золото, выиграв третий сет — 14:16.

Историческая победа Украины

Этот титул стал историческим для Украины в пляжном волейболе, так как до этого лучший результат среди женских пар был в 1/8 финала. Также стоит отметить, что в прошлом году украинский мужской дуэт Сергея Попова и Эдуарда Резника занял призовое место на чемпионате Европы по пляжному волейболу, что стало значимым достижением для страны.

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