Индиан-Уэллс (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире ATP 1000 в США



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Турнир в Индиан-Уэллс – первый из девяти турниров серии «Мастерс», которые играются в сезоне. Впервые был проведен в 1974 году, а с 1990 года относится к серии «Мастерс». В этом году турнир в Индиан-Уэллс пройдет в 51-й раз.

• Официальный мяч турнира – Penn Tour.

• Игры основной сетки стартуют в среду 5 марта. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье – 16 марта.

• Время турнира: разница во времени с Киевом составляет -10 часов.

• Новак Джокович и Роджер Федерер являются рекордсменами турнира по количеству выигранных титулов – 5.

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Индиан-Уэллс выступят: Карлос Алькарас (2023-24), Тейлор Фритц (2022), Кэмерон Норри (2021) и Новак Джокович (2008, 2011, 2014-16).

Одиночный разряд

Wild card от организаторов получили:

Райли Опелка (США)

Тристан Бойер (США)

Нишеш Басаваредди (США)

Жуан Фонсека (Бразилия)

Маккензи Мокдональд (США)

ТОП-8 сеяных и их возможные соперники во втором круге:

1. Александр Зверев (Германия) – Миомир Кецманович (Сербия)/Таллон Грикспур (Нидерланды)

2. Карлос Алькарас (Испания) – Кантен Алис (Франция)/”квалифаер”

3. Тейлор Фриц (США) – Себастьян Баес (Аргентина)/”квалифайер”

4. Каспер Рууд (Норвегия) – Маркос Гирон (США)/”квалифайер”

5. Даниил Медведев (-) – Бу Юньчаокэтэ (Китай)/Нишеш Басаваредди (США)

6. Новак Джокович (Сербия) – Ник Кириос (Австралия)/”квалифайер”

7. Андрей Рублев (-) – Маттео Арнальди (Италия)/Александар Ковачевич (США)

8. Стефанос Циципас (Греция) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия)/Александр Мюллер (Франция)

Призовые и очки

R1: 10 очков / $25,375

R2: 30 очков / $37,650

R3: 50 очков / $64,500

R4: 100 очков / $110,250

QF: 200 очков / $202,000

SF: 400 очков / $354 850

FR: 650 очков / $638,750

W: 1000 очков / $1,201,125





Парный разряд

*ожидается



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