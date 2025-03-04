Индиан-Уэллс (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире ATP 1000 в США
Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $11,255,360
Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Турнир в Индиан-Уэллс – первый из девяти турниров серии «Мастерс», которые играются в сезоне. Впервые был проведен в 1974 году, а с 1990 года относится к серии «Мастерс». В этом году турнир в Индиан-Уэллс пройдет в 51-й раз.
• Официальный мяч турнира – Penn Tour.
• Игры основной сетки стартуют в среду 5 марта. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье – 16 марта.
• Время турнира: разница во времени с Киевом составляет -10 часов.
• Новак Джокович и Роджер Федерер являются рекордсменами турнира по количеству выигранных титулов – 5.
• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Индиан-Уэллс выступят: Карлос Алькарас (2023-24), Тейлор Фритц (2022), Кэмерон Норри (2021) и Новак Джокович (2008, 2011, 2014-16).
Одиночный разряд
Wild card от организаторов получили:
Райли Опелка (США)
Тристан Бойер (США)
Нишеш Басаваредди (США)
Жуан Фонсека (Бразилия)
Маккензи Мокдональд (США)
ТОП-8 сеяных и их возможные соперники во втором круге:
1. Александр Зверев (Германия) – Миомир Кецманович (Сербия)/Таллон Грикспур (Нидерланды)
2. Карлос Алькарас (Испания) – Кантен Алис (Франция)/”квалифаер”
3. Тейлор Фриц (США) – Себастьян Баес (Аргентина)/”квалифайер”
4. Каспер Рууд (Норвегия) – Маркос Гирон (США)/”квалифайер”
5. Даниил Медведев (-) – Бу Юньчаокэтэ (Китай)/Нишеш Басаваредди (США)
6. Новак Джокович (Сербия) – Ник Кириос (Австралия)/”квалифайер”
7. Андрей Рублев (-) – Маттео Арнальди (Италия)/Александар Ковачевич (США)
8. Стефанос Циципас (Греция) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия)/Александр Мюллер (Франция)
Призовые и очки
R1: 10 очков / $25,375
R2: 30 очков / $37,650
R3: 50 очков / $64,500
R4: 100 очков / $110,250
QF: 200 очков / $202,000
SF: 400 очков / $354 850
FR: 650 очков / $638,750
W: 1000 очков / $1,201,125
Парный разряд
*ожидается