Победил нациста. Легендарный Атлас назвал лучшего супертяжа в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

Известный тренер и аналитик Тедди Атлас назвал лучшего супертяжеловеса в истории бокса. Бывший тренер Майка Тайсона выделил легендарного Джо Луиса.

«На пороге Второй мировой войны, Джо Луис дрался с парнем, которого Гитлер создал как образ нацистского режима. И что делает Луис? Он уничтожает соперника, нокаутирует его жестокой силой, решимостью и сосредоточенностью. Джо Льюис заслужил право называться величайшим супертяжеловесом всех времен», – сказал Атлас.

Джо Луис в 1936 году проиграл Максу Шмелингу, который уже тогда выступал под флагом Третьего Рейха, однако через два года Луис взял реванш, нокаутировав Макса в первом раунде.

Ранее легендарный Тедди Атлас назвал боксера, который бы доминировал в любую эпоху.

sport.ua