ФОТО. Жена Усика мотивирует Александра откровенными снимками перед боем

Катерина Усик, супруга абсолютного чемпиона Александра Усика, поразила Instagram новыми откровенными фото.
В белом боди у пилона она продемонстрировала грацию и уверенность.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Снимок в стиле pole-dance вызвал бурю эмоций — соблазнительный образ стал ярким символом женской силы и сексуальности.
«Роскошно», «Без слов», – фолловеры жены боксера в восторге от увиденного.
Бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.