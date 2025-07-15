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Бокс

ФОТО. Жена Усика мотивирует Александра откровенными снимками перед боем

ФОТО. Жена Усика мотивирует Александра откровенными снимками перед боем

Instagram. Екатерина Усик

Катерина Усик, супруга абсолютного чемпиона Александра Усика, поразила Instagram новыми откровенными фото.

В белом боди у пилона она продемонстрировала грацию и уверенность.

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«Роскошно», «Без слов», – фолловеры жены боксера в восторге от увиденного.

Бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

ФОТО. Жена Усика мотивирует Александра откровенными снимками перед боем

ФОТО. Жена Усика мотивирует Александра откровенными снимками перед боем

ФОТО. Жена Усика мотивирует Александра откровенными снимками перед боем

ФОТО. Жена Усика мотивирует Александра откровенными снимками перед боем

sport.ua

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