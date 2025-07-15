ФОТО. Жена Усика мотивирует Александра откровенными снимками перед боем

Instagram. Екатерина Усик

Катерина Усик, супруга абсолютного чемпиона Александра Усика, поразила Instagram новыми откровенными фото.

В белом боди у пилона она продемонстрировала грацию и уверенность.

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Снимок в стиле pole-dance вызвал бурю эмоций — соблазнительный образ стал ярким символом женской силы и сексуальности.

«Роскошно», «Без слов», – фолловеры жены боксера в восторге от увиденного.

Бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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