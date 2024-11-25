WTA Finals. Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал после победы в матче против Паолини

Китаянка продолжает своё участие на Итоговом турнире сезона в Саудовской Аравии



Эр-Рияд, Саудовская Аравия • 2-9 ноября • хард • $15,250,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Групповой этап и плей-офф: одиночный разряд • парный разряд

Фиолетовая группа

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Жасмин Паолини (Италия, 4) 6:1, 6:1

Китайская теннисистка одержала четвёртую победу подряд в противостояниях с Паолини и вторую в сезоне. В октябре Чжэн Циньвэнь обыграла итальянку в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане.

Китаянка стала третьей представительницей Азии, которая вышла в полуфинал Итогового турнира. Ранее это удавалось японке Кимико Датэ в 1994 году и китаянке Ли На в 2013 году. Тогда Ли На смогла дойти до финала.

Также 22-летняя Чжэн Циньвэнь – самая юная дебютантка WTA Finals с 2011 года, которая сыграет в полуфинале турнира. Петра Квитова 13 лет назад в возрасте 21 года стала чемпионкой соревнований.

Напомним, что ранее из Фиолетовой группы в полуфинал Итогового турнира вышла Арина Соболенко (-, 1).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua