Йос Ферстаппен: Я хочу увидеть пятый титул в 2025-м

После того, как задача на сезон была выполнена и титул завоёван, отец четырёхкратного чемпиона мира Йос Ферстаппен усилил давление на Red Bull. В интервью Viaplay он заявил, что новая цель – пятый титул подряд, как у Михаэля Шумахера в Ferrari.

Йос Ферстаппен: «В команде знают, в чём проблемы, и что нужно изменить. Теперь им предстоит доказать, что они способны с этим справиться.

Я хочу увидеть пятый титул в следующем году. В этом сезоне мы очень хорошо начали, но потом откатились назад. Теперь дело за командой, только от них зависит, как всё сложится в 2025-м.

Сейчас у Red Bull не самая быстрая машина, иначе Макс выигрывал бы гонки. Тот факт, что он завоевал титул за рулём этой машины, говорит сам за себя. Посмотрите на результаты Серхио Переса. Что-то должно измениться, чтобы они вновь стали конкурентоспособными. Титул в этом году ещё раз доказывает, как хорошо Макс справляется и насколько он силен».

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