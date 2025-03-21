Getty Images/Global Images Ukraine. Камбосос – Уилли

22 марта на арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия) состоится шоу бокса от промоутерских компаний DiBella Entertainment и Matchroom Boxing.

Главным событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – на ринге встретятся бывший чемпион мира Джордж Камбосос (21–3, 10 КО) из Австралии и его соотечественник Джейк Уилли (16–1, 15 КО),

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Трансляция шоу в Сиднее начнется в 10:00. Камбосос и Уилли выйдут на ринг ориентировочно в 13:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

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Джордж Камбосос – Джейк Уилли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард вечера бокса в Сиднее

Джордж Камбосос (21–3, 10 KO) – Джейк Уилли (16–1, 15 KO)

Скай Николсон (12–0, 1 KO) – Тиара Браун (18–0, 11 КО)

Теремоана Теремоана (6–0, 6 KO) – Джеймс Сингх (12–5, 11 КО)

Чернека Джонсон (16–2, 6 KO) – Нина Хьюз (6–1, 2 КО)

Имам Хатаев (9–0, 9 KO) – Дурвал Элиас Паласио (14–3, 11 КО)

Хеми Ахайо (23–1, 17 KO) – Аеккапхоб Аураиван (9–3–1, 7 КО)

Джейден Буан (3–0, 2 КО) – Джордан Касилиерис (1–3–1, 1 КО)

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