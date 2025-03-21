22 марта на арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия) состоится шоу бокса от промоутерских компаний DiBella Entertainment и Matchroom Boxing.
Главным событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – на ринге встретятся бывший чемпион мира Джордж Камбосос (21–3, 10 КО) из Австралии и его соотечественник Джейк Уилли (16–1, 15 КО),
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Трансляция шоу в Сиднее начнется в 10:00. Камбосос и Уилли выйдут на ринг ориентировочно в 13:00 по киевскому времени.
В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
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Джордж Камбосос – Джейк Уилли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция
Файткард вечера бокса в Сиднее