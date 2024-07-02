Уимблдон. Кис и Гауфф вышли во второй круг, обладательница wild card выбила сеяную соперницу

Итоги первого игрового дня в женской сетке турнира в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Лулу Сунь (Новая Зеландия, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) 4:6, 6:2, 6:4

Юлия Стародубцева (Украина, Q) — Алисон ван Эйтванк (Бельгия, SR) 6:4, 6:3

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Рената Сарасуа (Мексика, LL) 7:6(0), 6:3

Юрико Лили Миядзаки (Великобритания, WC) — Тамара Корпач (Германия) 6:2, 6:1

Паула Бадоса (Испания) — Каролина Мухова (Чехия) 6:3, 6:2

Бренда Фругвиртова (Чехия) — Мирра Андреева (-, 24) 1:6, 6:3, 6:2

Донна Векич (Хорватия) — Ван Сиюй (Китай) 3:6, 6:3, 6:4

Эрика Андреева (-, LL) — Эмина Бекташ (США) 7:6(5), 3:6, 6:3

Бьянка Андрееску (Канада, SR) — Жаклин Кристиан (Румыния) 6:4, 6:2

Линда Носкова (Чехия, 26) — Сара Эррани (Италия) 7:6(3), 6:1

Мэдисон Кис (США, 12) — Мартина Тревизан (Италия) 6:4, 7:6(4)

Слоан Стивенс (США) — Эльза Жакмо (Франция, LL) 6:3, 6:3

Диана Шнайдер (-) — Каролина Плишкова (Чехия) 4:6, 6:4, 7:5

Эмма Наварро (США, 19) — Ван Цян (Китай, SR) 6:0, 6:2

Сонэй Картэл (Великобритания, Q) — Сорана Кырстя (Румыния, 29) 3:6, 6:2, 6:0

Коко Гауфф (США, 2) — Кэролайн Доулхайд (США) 6:1, 6:2

Бренда Фругвиртова (№88 WTA) впервые играет в основной сетке Уимблдона (не прошла квалификацию в 2022 году) и записала в свой актив первую победу над теннисисткой из топ-30. На старте этого сезона в Окленде 17-летней чешке удалось впервые обыграть представительницу топ-50 Анну Блинкову.

Сонэй Картэл (№298 WTA) одержала свою дебютную победу в основной сетке турнира Grand Slam. Отметим, что предыдущие два года британке также предоставляли wild card в основу домашнего «мэйджора». Также Картэл впервые в карьере обыграла соперницу, входящую в топ-50.

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Пары соперниц во втором круге: Сунь — Стародубцева, Чжу — Павлюченкова, Радукану — Мертенс, Рус — Саккари, Касаткина — Миядзаки, Бадоса — Фругвиртова, Ястремская — Грачёва, Векич — Андреева, Паолини — Миннен, Андрееску — Носкова, Костюк — Сэвилл, Ван — Кис, Стивенс — Шнайдер, Осака — Наварро, Картэл — Бюрель, Тодони — Гауфф.

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