Дюбуа назвал бой, о котором мечтает. Усик тут не при чем

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии IBF британец Даниэль Дюбуа изъявил желание провести бой против временного чемпиона WBO новозеландца Джозефа Паркера.

«Я хочу боя с Паркером. Если они смогут организовать все, то этот бой я хочу следующим. У нас есть незавершенное дело, и оно оставило горький привкус во рту», – сказал Дюбуа.

Британец и новозеландец должны были подраться в феврале 2025 года в Эр-Рияде, однако поединок в итоге был отменен. Дюбуа в бою с Паркером заменил Мартин Баколе, который проиграл во втором раунде нокаутом.

sport.ua