Авария Гасли и Окона напомнила Риккардо инцидент в Баку

Среди эпизодов Гран При Монако, оставшихся в памяти болельщиков, был и инцидент на первом круге в повороте Portier, участниками которого были гонщики Alpine, после чего Эстебан Окон сошёл с дистанции.

Его действия на трассе в отношении напарника были неоправданно агрессивными, но в результате не повезло именно ему: машина №31 довольно высоко подлетела в воздух, и в момент жёсткого приземления на ней была сломана подвеска и пострадала коробка передач.

Брюно Фамен, руководитель команды, заявил, что будут приняты «радикальные меры», и, по информации телеканала Sky Sports News, хотя решение пока не принято, есть риск, что Эстебана отстранят от работы сроком на одну гонку. Серьёзный разговор с глазу на глаз между Фаменом и Оконом состоялся вчера, и Эстебан уже принёс извинения, но теперь остаётся ждать информации о последствиях этой истории.

Инциденты между напарниками в автоспорте – не такая уж редкость, и то, что произошло в Монако, вызывало у Даниэля Риккардо определённые воспоминания. Вчера он стартовал позади гонщиков Alpine, поэтому стал свидетелем их столкновения на трассе.

«Всё это произошло недалеко от меня, хотя Лэнс Стролл однозначно был ближе, поэтому у меня было больше времени, чтобы отреагировать, – рассказал Даниэль после финиша. – Но ещё до того, как всё случилось, их машины раза три соприкасались колёсами.

Если честно, это напомнило мне об аварии в Баку в 2018 году, ведь перед ней между нашими с Максом Ферстаппеном машинами тоже два или три раза происходили контакты. Разумеется, инцидент в Монако развивался намного быстрее, и я видел, что он неизбежен. Иногда между напарниками происходит такое, что только искры летят.

Когда всё случилось, я не удивился, поскольку видел, что никто из них не хотел уступать. Я знаю, как это бывает, поэтому уверен, что их команда не обрадовалась».

Риккардо прокомментировал и итоги своей гонки, в которой финишировал 12-м, всю дистанцию проехав позади Aston Martin Алонсо: «Если бы я наблюдал заднюю часть машины Фернандо в прошлом году, это бы означало, что у меня были бы шансы на подиум! Когда ты едешь позади Фернандо, чаще всего это означает, что твой день складывается неплохо. К сожалению, не в этот раз».

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