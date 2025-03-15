В Pirelli рассказали о вариантах стратегии на гонку

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги квалификации Гран При Австралии и рассказал о возможных вариантах стратегии на гонку при условии, что в воскресенье в Мельбурне будет сухо.

Марио Изола: «Очень зрелищная и плотная борьба в квалификации, что подкреплено цифрами. Во второй части пятнадцать гонщиков разделило чуть более семи десятых секунды, в первую десятку прошли семь команд, а во вторую часть квалификации – девять. Финал получился захватывающим, ведь промежуточный поул четыре раза менял обладателя.

Завтрашний день выглядит непредсказуемым, в первую очередь из-за того, что прогноз обещает сильный дождь утром, который должен ослабнуть к полудню. Поэтому нас может ждать три возможных сценария. Первый – гонка пройдёт на полностью мокрой трассе, и тогда произойти может всё, что угодно. Для нас это станет возможностью оценить в деле новые дождевые шины, модифицированные в этом сезоне с несколько иным рисунком протектора.

Второй сценарий – гонка на полностью сухой трассе. При таком варианте, исходя из того, что за эти два дня мы увидели меньшее гранулирование резины по сравнению с прошлыми годами, вариант с одним пит-стоп может оказаться самым быстрым – старт на Medium и переход на Hard. Составы С3 и С4 обладают практически идентичной скоростью при практическим полном отсутствии гранулирования.

Более того, если гонка пройдёт по сухой трассе, необходимо учитывать возможное изменение состояние асфальта из-за возможного ранее прошедшего дождя и более низкой температуры. Такие условия могут способствовать гранулированию шин. В таком случае, вероятно, самой популярной станет стратегия двух пит-стопов с составами Medium и Hard.

Третий сценарий предполагает, что гонка пройдёт в смешанных условиях. Старт на мокрой или подсыхающей трассе потребует промежуточных шин с последующим переходом на слики. В этом случае гонщики могут попробовать продлить как можно дольше первый отрезок на промежуточных шинах, чтобы затем сразу перейти на Hard.

Состав Soft может вступить в игру только в случае перехода на слики в заключительной стадии гонки. Чтобы ни произошло, похоже, будет весёлый день!»

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