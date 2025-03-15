ВИДЕО. Курьез в Японии. Рефери поднял руку боксеру, который потерял титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Ивата и Сантьго

В японском Токио на арене «Kokugikan» состоялся титульный бой в наилегчайшем весе (до 49 кг).

На ринге встретились чемпион мира по версии WBO Шокичи Ивата (14–2, 11 КО) из Японии и представитель Пуэрто-Рико Рене Сантьяго (14–4, 9 КО).

Ивата с первых минут на правах фаворита завладел инициативой, прессинговал соперника, пытался достать акцентированными ударами. Сантьяго много двигался на ногах, пытался отвечать одиночными атаками, прятался за блоком.

Претендент достаточно быстро приспособился к стилю чемпиона, постепенно начал больше и точнее бить, использовал комбинации, чтобы запутать Ивату. Сантьяго легко проходил защиту японца, который с каждым раундом выглядел более уставшим.

Бой продлился всю дистанцию – судьи зафиксировали сенсационную победу боксера из Пуэрто-Рико, который отобрал титул WBO. Во время объявления победителя случился небольшой конфуз – рефери поднял руку Ивате. Вероятно, не мог поверить, что японский чемпион потерял пояс.

Рене Сантьяго (Пуэрто-Рико) – Шокичи Ивата (Япония) – UD 12 (118–110, 117–111, 116–112).

sport.ua