Олимпик закрепляется на 2-й позиции

Фото: Olympique de Marseille, Х

Лига 1. 14-й тур

Сент-Этьен, Жоффруа-Гишар

Сент-Этьен – Марсель 0:2

Голы: Рабьо 17, Гринвуд 65

К концу первого круга "Марсель" наконец стал показывать футбол, ради которого Роберто Де Дзерби звали в клуб. Отчасти случайная победа над "Монако" в прошлом туре заметно добавила уверенности, но главное, что и коуч начал определяться с каркасом своей новой команды, и его подопечные стали производить более цельное впечатление.

Выездная победа против "Сент-Этьена", ставшая третьей кряду в Лиге 1, вряд ли может быть на все 100 процентов показательной. Но к примеру, в двух предыдущих встречах с новичками "Олимпик" до этого терял очки. И в начале кампании наверняка бы потерял и в этой встрече, ведь подопечные Оливье Даль’Ольо припарковали солидный автобус перед воротами Ларсоннера.

Еще осенью "Марсель" даже такой темп перепаса бы не выдержал без серьезного процента брака. Не говоря уже о хитрых манипуляциях блоком соперника, выдергиваний оппонентов, и последующих быстрые комбинации в поисках свободного игрока в центре. Мяч Рабьо в дебюте c четвертого ассиста Мопе в 3 последних турах был прям образцовым. Комбинация в центре с передачей на третьего, опускание форварда и врывание десятки из глубины.

Да, Рабьо теперь играет одну из десяток. На "Велодроме" такое уже видели, когда Маттео Гендузи при Хорхе Сампаоли в роли ураганной прессинг-машины/плеймейкера блуждал около чужой штрафной. Адриен делает нечто подобное (5 возвратов мяча), но в атаке играет со ставкой на поисков моментов для своевременных врываний из глубины.

Это и Гринвуда разгрузило без мяча, который сегодня увлекся выстрелами со всех дистанций (14 ударов). Принятие решений Мейсона – первый момент, который явно требует улучшений. Круто смотрелся Хейбьерг в роли разыгрывающего из глубины (153 передачи при точности 92+%, хотя были в том числе и немало разрезающие).

Ронжье зачистил опорную: 5+2 по отборам+перехватам, а в атаке много движения в полуфланги и резких переводов на другой край. И даже четвертый номинальный ЦПЗ в старте начал приживаться левым ЦЗ. Кондогбиа поднимался своевременно в опорную в переходных эпизодах, смело маневрировал левым полуфлангом в позиционных атаках. А "Сент-Этьена" сегодня словно и не было, как минимум в атаке.

0:2. Интересным тестом "Олимпика" станет "Лилль" Женезьо на следующих выходных. Там и поглядим, не показуха ли это была на фоне "Сент-Этьена", которому до конца года еще принимать "Марсель" в 1/32 Кубка Франции.

Сент-Этьен: Ларсоннер – Корню (Сиссоко, 66), Петро, Абдельхамид, Батубинсика, Аппиа – Давиташвили, Мутон (Амугу, 75), Эква (Тардье, 89), Бушуари – Стассен (Эки, 66)

Марсель: Рульи – Кондогбиа, Балерди, Мурильо – Мерлен (Мбондо, 79), Хейбьерг, Ронжье (Ваи, 69), Луис Энрике – Рабьо, Гринвуд (Брассье, 90+1) – Мопе (Корнелиус, 69)

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