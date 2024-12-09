Connect with us
Бокс

Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном

Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO, и IBO Александр Усик принял участие в блиц-опросе от DAZN. Усик назвал лучшего боксера в истории, а также посоветовал Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном прекратить заниматься боксом.

– GOAT в боксе?
– Мухаммед Али

– Джон Фьюри?
– Отец Тайсона Фьюри

– Деонтей Уайлдер?
– Сила в правой руке

– Тони Беллью
– Мой друг

– Джейк Пол
– Перестань заниматься боксом

– Василий Ломаченко?
– Мой брат

– Энтони Джошуа?
– Энтони Джошуа

– Жадное пузо?
– Тайсон Фьюри

– KSI?
– Блогер

– Тайсон Фьюри?
– Жадное пузо (смеется)

Ранее бывший чемпион Европы Спенсер Оливер поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis