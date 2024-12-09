Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO, и IBO Александр Усик принял участие в блиц-опросе от DAZN. Усик назвал лучшего боксера в истории, а также посоветовал Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном прекратить заниматься боксом.
– GOAT в боксе?
– Мухаммед Али
– Джон Фьюри?
– Отец Тайсона Фьюри
– Деонтей Уайлдер?
– Сила в правой руке
– Тони Беллью
– Мой друг
– Джейк Пол
– Перестань заниматься боксом
– Василий Ломаченко?
– Мой брат
– Энтони Джошуа?
– Энтони Джошуа
– Жадное пузо?
– Тайсон Фьюри
– KSI?
– Блогер
– Тайсон Фьюри?
– Жадное пузо (смеется)
Ранее бывший чемпион Европы Спенсер Оливер поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.