Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO, и IBO Александр Усик принял участие в блиц-опросе от DAZN. Усик назвал лучшего боксера в истории, а также посоветовал Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном прекратить заниматься боксом.

– GOAT в боксе?

– Мухаммед Али

– Джон Фьюри?

– Отец Тайсона Фьюри

– Деонтей Уайлдер?

– Сила в правой руке

– Тони Беллью

– Мой друг

– Джейк Пол

– Перестань заниматься боксом

– Василий Ломаченко?

– Мой брат

– Энтони Джошуа?

– Энтони Джошуа

– Жадное пузо?

– Тайсон Фьюри

– KSI?

– Блогер

– Тайсон Фьюри?

– Жадное пузо (смеется)

Ранее бывший чемпион Европы Спенсер Оливер поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua