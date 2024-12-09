Пьер Гасли: Я очень рад за команду

Прогресс в концовке сезона, когда за четыре последних Гран При Alpine заработала 51 очко, позволил команде подняться на шестую строчку в Кубке конструкторов. Пьер Гасли успешно провёл последнюю гонку, а задачей его молодого напарника Джека Дуэна была адаптация в команде…

Пьер Гасли (7-й): «Мы заняли шестое место в Кубке конструкторов, я очень рад за команду. В этом году мы пережили подъёмы и спады, множество сложных моментов, и я горжусь работой команды – мы закончили его с конкурентоспособной машиной, позволяющей регулярно бороться за места в финале квалификации и очки в гонках.

Надо отдать должное Haas F1, мы отлично поборолись с ними в Кубке конструкторов, а я – с Нико Хюлкенбергом за позицию в личном зачёте. Сегодня он находился позади, и я понимал, что нужно просто реагировать на его действия, чтобы достичь поставленной цели.

Было приятно ехать третьим на небольшом отрезке гонки, но мы знали, что сегодня это не наша борьба. В итоге, важный результат, шестое место в чемпионате было обеспечено, так что поздравляю всю команду с этим достижением».

Джек Дуэн (15-й): Спасибо Луке де Мео, Флавио Бриаторе и Оливеру Оуксу за предоставленную возможность. Это был невероятный дебют в Формуле 1, я благодарен за то, что они доверили мне сесть в машину в этот уик-энд.

Спасибо всей команде за то, что помогли с адаптацией, я многому научился и приобрел важный опыт. Команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, я рад, что по мере сил помогал в достижении этой цели, как в этот уик-энд, так и на протяжении всего сезона за кулисами.

Поздравляю Пьера с хорошим результатом в гонке и с десятым местом в чемпионате пилотов. С нетерпением жду следующего сезона, который стартует домашним для меня этапом в Австралии».

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