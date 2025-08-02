Гладун и Лазаренко в финале ЧЕ по пляжному волейболу

Украинский дуэт Марина Гладун и Тетяна Лазаренко добились исторического успеха, пробившись в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу 2025 года. В полуфинальном матче украинские спортсменки одержали волевую победу над испанками Даниэлой Альварес Мендосой и Таней Морено Матвееевой с результатом 2:1 (21:15, 16:21, 11:15). Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Это первый финал в истории украинского пляжного волейбола на чемпионатах Европы. До этого момента украинские спортсменки не могли пройти даже в полуфинал.

Напоминаем, что 1 августа в четвертьфинале Гладун и Лазаренко обыграли нидерландский дуэт Раису Шон и Милу Конинк, что также стало важной победой на пути к финалу.

В финале чемпионата Европы 2025 года украинок ждет встреча с победителем полуфинала между немецким дуэтом Свеном Мюллером и Синьей Тилльман и французами Клеменсом Виейрой и Алином Шамеро. Решающий матч состоится в воскресенье, 3 августа, в 15:30 по киевскому времени.

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