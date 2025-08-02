Динамо минимально победило Верес в первом туре УПЛ

Чемпион Украины, киевское «Динамо», в первом матче нового сезона Украинской Премьер-лиги одержал минимальную победу над «Вересом» из Ровно с результатом 1:0. Единственный гол в матче забил Николай Шапаренко на 14-й минуте. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

С первых минут обе команды начали активно. У хозяев поля особенно выделялся Ндукве, который не только создавал моменты для партнёров, но и сам завершал атаки. Однако Денису не удалось пробить ворота Нещерета.

Киевляне свою возможность использовали. Слаженная комбинация Ярмоленко, Ваната и Шапаренко завершилась голом последнего. В начале второго тайма Пихаленок и Ванат не использовали отличные возможности для того, чтобы увеличить преимущество своей команды.

В конце матча у «Вереса» был шанс на спасение, но Годя не смог поразить ворота Нещерета. Также неплохую комбинацию разыграли Волошин и Ванат, но лучший бомбардир прошлого сезона так и не смог забить.

Итоговый результат — победа «Динамо» с минимальным счётом на старте чемпионата.

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