Connect with us
Футбол

Гвардиола – о матче против Челси и Брюгге: Это как два финала

Специалист ответил на вопросы журналистов

Гвардиола - о матче против Челси и Брюгге: Это как два финала

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", на пресс-конференции высказался о ближайших двух матчах команды.

    "Впереди важный матч. Мы с "Челси" очень близки в турнирной таблице, несмотря на очень большие проблемы, которые мы имеем.

    Следующие две игры будут действительно очень важны, это как два финала. Наши фанаты поддержат нас", – сказал Гвардиола.

    Напомним, что 25 января "Ман Сити" встретится с "Челси", а 29-го этого месяца "горожане" сыграют в ЛЧ против "Брюгге".

    Читайте такжеПоражение Довбика, победа Яремчука, ничья Динамо и несколько зимних трансферов. Главные новости за 23 января

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis